PHP программист

Кто нужен и зачем:

Требуется программист на постоянную работу. В начале можем попробовать усилия в проекте (заданиях) на сдельной основе.

Зарплата оговаривается персонально.

График работы гибкий. Мы не заинтересованы в наблюдении за программистом, а заинтересованы в результате работы.

Требования:

- Базовое знание языка. PHP5 + PHP4.

- Конкретный опыт не имеет значения, однако прошу указать, с какими языками задачами и системами вы лично

сталкивались.

- Понимание концепции ООП.

- навык быстро и качественно писать код (на самом деле мало кто умеет), в контексте PHP.

"Nice2have" требования по PHP:

- умение писать "легко поддерживаемый" код

(без глобальных переменных, без лишних переменных, оптимальное использование памяти)

- умение разбираться в чужом коде разной сложности

- владение отладчиком, и умением быстро находить ошибки, и локализировать их.

- владение каким-нибудь FrameWork (неважно).

Дополнительные знания:

- Базовый HTML/CSS

- Базовый уровень MySQL или просто SQL, а так же если есть другие БД +.

- Базовый уровень понимания работы Web серверов.