Flash Developer + Web designer (Харьков)

Senior PHP Developer, Требования к кандидатам - возраст от 20-ти лет - опыт разработки на PHP от 2-х лет - уверенное знание MySQL, Javascript, CSS/HTML, AJAX - Object Oriented Programming approach - навыки работы в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайнов, флеш анимаций, банеров, сайтов (под ключ), и некоторой полиграфической продукции.
-Photoshop
-Flash (Action Script полностью создание сайта)
-опыт работы
-примеры в портфолио
-понимание принципов веб
-английский на уровне понимания, способности ответить на вопрос
-адекватный, желающий развиваться.
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