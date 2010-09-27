Flash Developer + Web designer (Харьков)

Привет. Нам в Creagen нужен толковый программист Мы ищем человека, который: пишет на Php/MySQL/Ajax/JQuery; имеет опыт в создании сложных интернет сервисов; готов быть полноправным членом команды, способным самостоятельно принимать решения; придерживается графика и не проваливает сроки; умеет оценить время на выполнения ...