Разработчки Django/Python

Для регулярного сотрудничества требуется специалист Flash/AS3. И так же владеющий знаниями по технологиям окружающие эту сферу деятельности. То есть: JS, Ajax, XML, HTML, CSS и. т. д. Задачи: WEB-Applications, WEB-Interfaces, Online-Games, Serious Games, E-Learning, WBT, RIA, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для участия в ряде крупных проектов требуется разработчик Django/Python.
В случае заинтересованности, пожалуйста, присылайте мне на почту [email protected] следующую информацию:
1. Опыт
2. Сколько времени вы сможете уделять проектам.
3. Рейт в час
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