Программист ASP.NET

IRBIS студия ищет программистов! Студия осуществляет набор программистов. Требования: - опыт работы от 1-2 лет - знание: PHP, MySQL, XHTML, CSS - желание работать - желание поучится новому в программировании - свободное время!!! В дальнейшем работа будет за оклад. Все желающие подать заявку на ...