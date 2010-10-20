Нужен Java разработчик на удаленную работу

$4000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен опытный Java разработчик (не студент).

Удаленная работа (разовая) под конкретный проект.

Продолжительность проекта - приблизительно 1,5 месяца.

По факту выполнения проекта может возникнуть необходимость в поддержке этого проекта.

Оплата - 4000$.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к кандидатам:

• Опыт работы с Java-апплетами;

• Умение работать с чужим Java-кодом;

• Знание ООП.

Резюме обязательно!!! ОБЯЗАТЛЬНО указывайте есть ли у вас опыт работы с Java-апплетами!!!

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "Java разработчик".

13 лет назад
marine_bulgakova
Марина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-программист

    $2300

    ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик под Facebook

    Требования: * Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт под Facebook: 1 года + Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, умение самостоятельно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленная работа для PHP разработчика

    $1200

    Нужен опытный PHP разработчик (не студент). Удаленная работа, полная занятость, гибкий график, 1200$. Обязательные требования: • php5; • Zend Framework; • mysql. Плюсом будет знание Python. Желателен опыт работы с: • большими базами; • jQuery; • основами верстки (на уровне достаточном ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист, Москв

    $2500

    В штат необходим PHP-программист, удаленная работа невозможна. Обязанности: • Участие в разработке и поддержке интернет-проектов компании WinNER; • Документирование своей работы. Задачи, которыми Вам придется заняться в первую очередь: • Работа с редакторским/административных интерфейсом («админка»/CMS/back-office), его поддержка и развитие; • Интеграция информационных потоков (RSS и ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем WEB-программиста

    $2500

    Оплата: сдельная, 10 000 - 60 000 тыс. руб. в месяц Условия: работа удалённо, требуется присутствие в офисе в центре Москвы, ст. м. Киевская раз в неделю, желательно в субботу Испытательный срок, на период испытательного срока работа ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист + seo оптимизатор

    $2500

    Требуется на постоянную работу web-программист + seo оптимизатор. Знание html, php, 1C bitrix, + знание нескольких более простых цмс, умение быстро и качественно сделать сайт (дизайн, верстка и т.д.). Знание схем и механизмов вывода слов ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист на постоянную работу

    $2500

    Ищем веб-программиста на постоянную удаленную работу. Возраст: 20-30 Опыт работы: От года Зарплата: От 20 тыс. руб. по результатам собеседования График работы: Полный день Занятость: Постоянная Обязанности: ° Разработка скриптов и написание инструкций; ° Составление ежедневных отчетов о проделанной работе. Требования: ° Умение ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный программист PHP+MYSQL на постоянную работу

    $800

    На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием: обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML; желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty. Основная работа. Вакансия №13 В чем заключается работа: 1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая доработка, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-програмист

    Доброго времени суток уважаемые участники проекта Weblancer. Я ищу Веб-програмиста критерии будут таковыми к вакансии: 1)Знание HTML,СSS,PHP, базы данных Mysql (возможны другие знания) 2)Умение работать с чужими CMS, и работать с чужим кодом и естественно возможность его исправления ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад