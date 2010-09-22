Ищем WEB-программиста

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок51 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оплата: сдельная, 10 000 - 60 000 тыс. руб. в месяц

Условия: работа удалённо, требуется присутствие в офисе в центре Москвы, ст. м. Киевская раз в неделю, желательно в субботу

Испытательный срок, на период испытательного срока работа удалённо

Опыт работы и наличие портфолио рабочих проектов ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Готовность выполнить тестовое задание

Резюме присылать по эл. адресу: [email protected]

Обязанности:

- Контроль работоспособности сайтов

- Ежемесячное резервное копирование сайтов

- Контроль сроков окончания регистрации доменных имен

- Восстановление сайтов до рабочего состояния в случае технических сбоев

- Оперативное устранение ошибок в работе сайтов

- Настройка параметров сервера хостинга

- Мониторинг работы сервера хостинга

- Программирование функционала сайта на базе CMS

- Разработка нового функционала

- Редактирование кода, доработка существующего функционала

- Написание дополнительных модулей для веб-сайта

- Работа с контентом (создание новых разделов, блоков, страниц, управление баннерами, работа с изображениями и т.д.)

Требования:

• PHP, MySQL, JavaScript (умение использовать сторонние open-source библиотеки на PHP и JavaScript)

• HTML (верстка табличная и блочная, CSS)

• AJAX (Желательно)

• Опыт работы с CMS (Установка, настройка, изменение или написание своих CMS-систем)

• Умение разбираться в чужом коде

• Английский технический (чтение документации)

• Умение объективно оценивать время работы над задачами, честность,

коммуникабельность, обучаемость

• Опыт разработки и сопровождения высоконагруженных корпоративных сайтов

• Опыт работы с MODX CMS (установка, настройка, изменение, умение дописать дополнительные модули)

13 лет назад
Innokentiy
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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