Ищем WEB-программиста

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
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Оплата: сдельная, 10 000 - 60 000 тыс. руб. в месяц
Условия: работа удалённо, требуется присутствие в офисе в центре Москвы, ст. м. Киевская раз в неделю, желательно в субботу
Испытательный срок, на период испытательного срока работа удалённо
Опыт работы и наличие портфолио рабочих проектов ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Готовность выполнить тестовое задание
Резюме присылать по эл. адресу: [email protected]
Обязанности:
- Контроль работоспособности сайтов
- Ежемесячное резервное копирование сайтов
- Контроль сроков окончания регистрации доменных имен
- Восстановление сайтов до рабочего состояния в случае технических сбоев
- Оперативное устранение ошибок в работе сайтов
- Настройка параметров сервера хостинга
- Мониторинг работы сервера хостинга
- Программирование функционала сайта на базе CMS
- Разработка нового функционала
- Редактирование кода, доработка существующего функционала
- Написание дополнительных модулей для веб-сайта
- Работа с контентом (создание новых разделов, блоков, страниц, управление баннерами, работа с изображениями и т.д.)
Требования:
• PHP, MySQL, JavaScript (умение использовать сторонние open-source библиотеки на PHP и JavaScript)
• HTML (верстка табличная и блочная, CSS)
• AJAX (Желательно)
• Опыт работы с CMS (Установка, настройка, изменение или написание своих CMS-систем)
• Умение разбираться в чужом коде
• Английский технический (чтение документации)
• Умение объективно оценивать время работы над задачами, честность,
коммуникабельность, обучаемость
• Опыт разработки и сопровождения высоконагруженных корпоративных сайтов
• Опыт работы с MODX CMS (установка, настройка, изменение, умение дописать дополнительные модули)
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