Yii программист

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Разработка модулей и тем для Magento • Разработка магазинов на Magento • Участие в разработке технических заданий • Оптимизация Magento Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в ...
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Для доработки проекта требуется программист.
Есть расписанный план работы
Есть желание платить помесячную зарплату (понедельную)
Пишите сколько хотите за месяц и ссылку на самый сложный Ваш проект на Yii
Выиграет лучший показатель цена/качество
наличие скайпа обязательно
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