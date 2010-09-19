Разработчик Flash + java + mysql

Приветствую! Собственно главное требование в заголовке. Сорри всем, кто с меньшим стажем, поработаем ещё. Нужен программист, ковырявшийся ещё в чатах v.1.0 в начале 2000-ых годов, пытавшийся проявить себя в в написании админок под доски без регистрации, знающий толк в скриптах ...