Разработчик Flash + java + mysql

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Нужен разработчик для реализации flash + java + mysql

оплата договорная

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MySQL
13 лет назад
GrayS
Гость 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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