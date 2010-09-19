Разработчик Flash + java + mysql

График работы: Свободный график Требования к соискателю: Знание PHP, MySQL, HTML,CSS. Пожелания: наличие портфолио. Условия работы: График работы: постоянная удаленная; ежедневно с 9:00 до 18:00 (кроме выходных) быть на связи - ICQ, телефон. Оплата: форма оплаты – сдельная; размер оплаты ...
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Нужен разработчик для реализации flash + java + mysql
оплата договорная
оставляйте свой номер ICQ
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