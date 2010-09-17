Разработчик интерфейса с использованием ExtJS

Требуется опытный специалист Flash, Flex, AIR, AS3. И так же владеющий знаниями по технологиям окружающие эту сферу деятельности. То есть: JS, Ajax, XML, HTML, CSS и. т. д. Задачи: WEB-Applications, WEB-Interfaces, Online-Games, Serious Games, E-Learning, WBT, ...