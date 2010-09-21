Веб-программист + seo оптимизатор

Требуется на постоянную работу web-программист + seo оптимизатор. Знание html, php, 1C bitrix, + знание нескольких более простых цмс, умение быстро и качественно сделать сайт (дизайн, верстка и т.д.). Знание схем и механизмов вывода слов в топы, знание по увеличению ТИЦ, также знание программ по интернет-маркетингу. Возможен совместный проект по созданию своей веб-студии в г.Истра Москвской обл. Желательно проживание в Истринском районе Московской области или на Севере или Северо-западе Москвы. Зарплата высокая - по итогам собеседования.