Веб-программист + seo оптимизатор

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постоянную работу web-программист + seo оптимизатор. Знание html, php, 1C bitrix, + знание нескольких более простых цмс, умение быстро и качественно сделать сайт (дизайн, верстка и т.д.). Знание схем и механизмов вывода слов в топы, знание по увеличению ТИЦ, также знание программ по интернет-маркетингу. Возможен совместный проект по созданию своей веб-студии в г.Истра Москвской обл. Желательно проживание в Истринском районе Московской области или на Севере или Северо-западе Москвы. Зарплата высокая - по итогам собеседования.
- Похожие заказы
- $2300Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Ищем веб-программиста на постоянную удаленную работу. Возраст: 20-30 Опыт работы: От года Зарплата: От 20 тыс. руб. по результатам собеседования График работы: Полный день Занятость: Постоянная Обязанности: ° Разработка скриптов и написание инструкций; ° Составление ежедневных отчетов о проделанной работе. Требования: ° Умение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $800
На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием: обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML; желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty. Основная работа. Вакансия №13 В чем заключается работа: 1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая доработка, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется грамотный программист, знающий: ajax, jquery, php как свои 5 пальцев !Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток уважаемые участники проекта Weblancer. Я ищу Веб-програмиста критерии будут таковыми к вакансии: 1)Знание HTML,СSS,PHP, базы данных Mysql (возможны другие знания) 2)Умение работать с чужими CMS, и работать с чужим кодом и естественно возможность его исправления ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для доработки проекта требуется программист. Есть расписанный план работы Есть желание платить помесячную зарплату (понедельную) Пишите сколько хотите за месяц и ссылку на самый сложный Ваш проект на Yii Выиграет лучший показатель цена/качество наличие скайпа обязательноВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нахожусь в поиске большого специалиста по cms Wordpress (Вёрстка, установка, отладка).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Все подробности по телефону и при встрече в нашем офисе ПРИЕЗЖАЕТЕ ПОГОВОРИМ ОПЛАТА 30 000 РУБ НАЛ/VISA Пожалуйста не пишите времени честное слово НЕТ ТОЛЬКО ЗВОНИТЕ (495)2279471 (495)647 75 50 Ермаков Владимир Москва,Монтажная 3/7 офис ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист на постоянную работу в офис. Обязаности: написание модулей, хаков, скриптов, доработок для сайтов на cms Joomla и DLE. Зарплата по результатам собеседования, испытательный срок 2 месяца, возможно сокращение до месяца, в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для написания нескольких модулей для сайта, таких как: - Система общения пользователей (чат) - Загрузка файлов + progress bar - картинки, видео - Обработка видео (flv) Работа ведется через redmine, svn Оплата помодульноВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад