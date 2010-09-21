ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется грамотный программист, знающий: ajax, jquery, php как свои 5 пальцев !
- Похожие заказы
- $2300Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Разработка модулей и тем для Magento • Разработка магазинов на Magento • Участие в разработке технических заданий • Оптимизация Magento Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фриланцеры! Требуется php программист из Киева со знанием seo для участия в разработке проекта! Опыт работы в этой сфере - желательно. Только киев! Личная встреча с фриланцером! Ваши заявки и примеры разработки оставляйте в коментах!Закрыт13 лет назад
Доброго времени суток уважаемые участники проекта Weblancer. Я ищу Веб-програмиста критерии будут таковыми к вакансии: 1)Знание HTML,СSS,PHP, базы данных Mysql (возможны другие знания) 2)Умение работать с чужими CMS, и работать с чужим кодом и естественно возможность его исправления ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для доработки проекта требуется программист. Есть расписанный план работы Есть желание платить помесячную зарплату (понедельную) Пишите сколько хотите за месяц и ссылку на самый сложный Ваш проект на Yii Выиграет лучший показатель цена/качество наличие скайпа обязательноВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нахожусь в поиске большого специалиста по cms Wordpress (Вёрстка, установка, отладка).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Все подробности по телефону и при встрече в нашем офисе ПРИЕЗЖАЕТЕ ПОГОВОРИМ ОПЛАТА 30 000 РУБ НАЛ/VISA Пожалуйста не пишите времени честное слово НЕТ ТОЛЬКО ЗВОНИТЕ (495)2279471 (495)647 75 50 Ермаков Владимир Москва,Монтажная 3/7 офис ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист на постоянную работу в офис. Обязаности: написание модулей, хаков, скриптов, доработок для сайтов на cms Joomla и DLE. Зарплата по результатам собеседования, испытательный срок 2 месяца, возможно сокращение до месяца, в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для написания нескольких модулей для сайта, таких как: - Система общения пользователей (чат) - Загрузка файлов + progress bar - картинки, видео - Обработка видео (flv) Работа ведется через redmine, svn Оплата помодульноВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен разработчик для реализации flash + java + mysql оплата договорная оставляйте свой номер ICQЗакрыт13 лет назад