Разработчик под Facebook

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
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Требования:
* Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП
* Языки: английский – хорошее письмо и чтение,
средний разговорный уровень.
* Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года +
* Oпыт под Facebook: 1 года +
Личные качества: ответственность,
коммуникабельность, инициативность,
умение самостоятельно работать.
Желателен:
* Опыт в написании технической документации на английском.
Преимущества: знающим C++ или Java.
Работа удаленная.
Занятость от пол-ставки до полной.
Резюме отправлять : [email protected]
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