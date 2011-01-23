Разработчик под Facebook

Доброго времени суток уважаемые участники проекта Weblancer. Я ищу Веб-програмиста критерии будут таковыми к вакансии: 1)Знание HTML,СSS,PHP, базы данных Mysql (возможны другие знания) 2)Умение работать с чужими CMS, и работать с чужим кодом и естественно возможность его исправления ...