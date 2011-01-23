Разработчик под Facebook

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки644 просмотра
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Требования:

* Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП

* Языки: английский – хорошее письмо и чтение,

средний разговорный уровень.

* Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года +

* Oпыт под Facebook: 1 года +

Личные качества: ответственность,

коммуникабельность, инициативность,

умение самостоятельно работать.

Желателен:

* Опыт в написании технической документации на английском.

Преимущества: знающим C++ или Java.

Работа удаленная.

Занятость от пол-ставки до полной.

Резюме отправлять : [email protected]

13 лет назад
dochent
47 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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