Удаленная работа для PHP разработчика

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный PHP разработчик (не студент).
Удаленная работа, полная занятость, гибкий график, 1200$.
Обязательные требования:
• php5;
• Zend Framework;
• mysql.
Плюсом будет знание Python.
Желателен опыт работы с:
• большими базами;
• jQuery;
• основами верстки (на уровне достаточном для клонирования дизайна сайта);
• паттернами программирования.
В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.
Резюме обязательно (желательно в формате .doc 2003).
Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "PHP разработчик".
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