Удаленная работа для PHP разработчика

Нужен опытный PHP разработчик (не студент).

Удаленная работа, полная занятость, гибкий график, 1200$.

Обязательные требования:

• php5;

• Zend Framework;

• mysql.

Плюсом будет знание Python.

Желателен опыт работы с:

• большими базами;

• jQuery;

• основами верстки (на уровне достаточном для клонирования дизайна сайта);

• паттернами программирования.

В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Резюме обязательно (желательно в формате .doc 2003).

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "PHP разработчик".