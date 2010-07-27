oss-ua

Татьяна oss-ua

 
47 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
[email protected]

  • Flash разработчик

    Приглашаем к сотрудничеству Flash-разработчика. Профессиональные навыки: опыт работы с XML программная (нелинейная) анимацией Flash Media Server Wowza Кодирование с помощью ffmpeg и MEncoder Знакомство с Papervision3d или подобными API Желательно проекты с использованием Flex Технический английский. Наличие законченных проектов.

    Flash
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист ASP.NET

    Требования: ASP.NET, C#, MSSQL Знакомство с AJAX, JavaScript, XML, HTML, CSS Опыт работы с основными браузерами – Firefox, IE, Safari – Macintosh/PC Технический английский. Наличие законченных проектов. Необходимы люди которые проживают в Киеве или Луганске!!!

    JavascriptHTMLCSSAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Софт для камеры Canon 5dii

    Ищем команду программистов на С. Необходимо разработать программный модуль со следующими функциями: соединение с камерой Canon 5dii копирование записанного на ней видеофайла на локальный компьютер (без изменения режима, в котором находится камера)

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад