Приглашаем к сотрудничеству Flash-разработчика. Профессиональные навыки: опыт работы с XML программная (нелинейная) анимацией Flash Media Server Wowza Кодирование с помощью ffmpeg и MEncoder Знакомство с Papervision3d или подобными API Желательно проекты с использованием Flex Технический английский. Наличие законченных проектов.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: ASP.NET, C#, MSSQL Знакомство с AJAX, JavaScript, XML, HTML, CSS Опыт работы с основными браузерами – Firefox, IE, Safari – Macintosh/PC Технический английский. Наличие законченных проектов. Необходимы люди которые проживают в Киеве или Луганске!!!Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем команду программистов на С. Необходимо разработать программный модуль со следующими функциями: соединение с камерой Canon 5dii копирование записанного на ней видеофайла на локальный компьютер (без изменения режима, в котором находится камера)Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад