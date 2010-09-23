Требуются PHP разработчики. Украина.

Зарубежной компании, занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке

требуются PHP девелоперы для постоянной работы.

Требования к соискателям:

опыт разработки web приложений;

уверенные знания PHP MySQL JavaScript XHTML CSS;

знание принципов ООП;

опыт работы с CVS или SVN;

умение работать в команде и разбираться в чужом коде, готовность к обучению;

базовые знания UML;

дополнительным плюсом будет, но это не обязательно:

технический английский (good writing and understanding); (жирный плюс)

хорошее владение навыками XSLT xPath;

опыт проектирования веб-сервисов (SOAP);

опыт разработки .NET приложений;

владение любой из технологий Silverlight, WPF, Flex;

опыт в проектировании OLAP; (жирный плюс)

Работа интересная но не простая. Первое время придется усиленно вникать в код. Работа удаленная, требуется стабильный интернет. График работы - свободный - оговоренное количество часов в день. Оплата ежемесячно по результатам работы

Обязательно не забудьте указать в резюме как с Вами связаться для собеседования.

Прием заявок закрыт