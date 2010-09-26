Нужен программист по Symfony

Senior PHP Developer, Требования к кандидатам - возраст от 20-ти лет - опыт разработки на PHP от 2-х лет - уверенное знание MySQL, Javascript, CSS/HTML, AJAX - Object Oriented Programming approach - навыки работы в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько взаимосвязанных проектов на symfony 1.4 + Doctrine 1.2,
требуется постоянная доработка, наращивание функционала,
сопровождение.
Основные требования:
* хорошее знание symfony, Doctrine.
* PHPUnit
* верстка, jQuery
* Git
* приветствуется опыт работы с GoogleMaps, GoogleTranslate, и т.д.
Оплата еженедельно по объему выполненной работы. От Вас 3-5 часов в
день, в зависимости от плана на неделю. Работы много, в перспективе
новые проекты.
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