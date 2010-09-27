Веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Вакансия: Веб-программист

Должностные обязанности: Нахождение в сети минимум 8 часов, ответственность, пунктуальность, усидчивость.

Оплата труда: достойная

График работы: с 10-19

Пол (предпочтительно): Безразлично

Возраст (предпочтительно): от 20

Образование: высшее не оконченое

Знание ин. языков: английский

Знание ПК: продвинутый пользователь

Наличие а/м, прав:

Опыт работы: от 1 года

Прочие требования: Отличное знание php mysql, приветствуется joomla drupal Работа удаленная. Возможно нужно будет встречаться 3-5 раз в месяц. Иметь скоростной интернет. Резюме на почту [email protected] также к резюме прикрепляйте портфолио.

Название организации: ZwaB

Адрес:

Телефон: 8-928-431-55-00

Адрес эл. почты:

Контактное лицо: Алексей

13 лет назад
roskras93
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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