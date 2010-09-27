Senior PHP Developer, Требования к кандидатам - возраст от 20-ти лет - опыт разработки на PHP от 2-х лет - уверенное знание MySQL, Javascript, CSS/HTML, AJAX - Object Oriented Programming approach - навыки работы в ...
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Вакансия: Веб-программист
Должностные обязанности: Нахождение в сети минимум 8 часов, ответственность, пунктуальность, усидчивость.
Оплата труда: достойная
График работы: с 10-19
Пол (предпочтительно): Безразлично
Возраст (предпочтительно): от 20
Образование: высшее не оконченое
Знание ин. языков: английский
Знание ПК: продвинутый пользователь
Наличие а/м, прав:
Опыт работы: от 1 года
Прочие требования: Отличное знание php mysql, приветствуется joomla drupal Работа удаленная. Возможно нужно будет встречаться 3-5 раз в месяц. Иметь скоростной интернет. Резюме на почту [email protected] также к резюме прикрепляйте портфолио.
Название организации: ZwaB
Адрес:
Телефон: 8-928-431-55-00
Адрес эл. почты:
Контактное лицо: Алексей
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