Вакансия: Веб-программист Должностные обязанности: Нахождение в сети минимум 8 часов, ответственность, пунктуальность, усидчивость. Оплата труда: достойная График работы: с 10-19 Пол (предпочтительно): Безразлично Возраст (предпочтительно): от 20 Образование: высшее не оконченое Знание ин. языков: английский Знание ПК: продвинутый пользователь Наличие а/м, прав: Опыт работы: от 1 года Прочие требования: Отличное знание php mysql, приветствуется joomla drupal Работа ...