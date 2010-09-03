Вакансия: Веб-программист Должностные обязанности: Нахождение в сети минимум 8 часов, ответственность, пунктуальность, усидчивость. Оплата труда: достойная График работы: с 10-19 Пол (предпочтительно): Безразлично Возраст (предпочтительно): от 20 Образование: высшее не оконченое Знание ин. языков: английский Знание ПК: продвинутый пользователь Наличие а/м, прав: Опыт работы: от 1 года Прочие требования: Отличное знание php mysql, приветствуется joomla drupal Работа ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются php программисты удаленно! Будут постоянные заказы. Качество, оперативность и доступность в сети обязательно!Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходим специалист для доработки проекта на Друпал. Оставляйте контакты!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим специалист для доработки проекта на Друпал. Интересует портфолио, проект срочный, оставляйте контакты!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно к утру сверстать простенький дизайн в html . Оставляйте свои контакты и работы.HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима Верстка для Joomla 1.5 в кратчайшие сроки, качественно по доступной цене. Портфолио стоимость и контакты – обязательно. Необходимо до 19.00.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад