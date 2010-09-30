В стартап нужен разработчик на python/django

Требования: - Мужчина от 23 до 35 лет;· - Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;· - Отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП, новый DOM-extension);· - Уверенное знание SQL, опыт работы с ...
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Команду стартапа ищется удаленный разработчик на python/django. Работа примерно на 2 месяца, полная занятость. Цель - запустить первую версию проекта. В дальнейшем, если проект "пойдет", перейдем на постоянное сотрудничество. Зарплата от 25 до 40 т.р. (обсуждается с подходящим кандидатом).
Требования:
1. Несколько сделанных проектов на Python/Django
2. Понимание плюсов-минусов Django
3. Опыт работы с Mysql, работа с миграциями
4. Умение работать с системой контроля версий (желательно git/hg)
Плюс:
1. Знание javascript
2. Умение работать удаленно, в распределенной команде
3. Умение активно участвовать в разработке, предлагать свои решения, участвовать в проектировании новых функций
В общем это стартап - много задач, задачи меняются постоянно, стабильности нет, нужно быстро соображать.
Вопросы, примеры работ и краткий рассказ о себе присылайте на [email protected].
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