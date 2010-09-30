В стартап нужен разработчик на python/django

$1000
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Команду стартапа ищется удаленный разработчик на python/django. Работа примерно на 2 месяца, полная занятость. Цель - запустить первую версию проекта. В дальнейшем, если проект "пойдет", перейдем на постоянное сотрудничество. Зарплата от 25 до 40 т.р. (обсуждается с подходящим кандидатом).

Требования:

1. Несколько сделанных проектов на Python/Django

2. Понимание плюсов-минусов Django

3. Опыт работы с Mysql, работа с миграциями

4. Умение работать с системой контроля версий (желательно git/hg)

Плюс:

1. Знание javascript

2. Умение работать удаленно, в распределенной команде

3. Умение активно участвовать в разработке, предлагать свои решения, участвовать в проектировании новых функций

В общем это стартап - много задач, задачи меняются постоянно, стабильности нет, нужно быстро соображать.

Вопросы, примеры работ и краткий рассказ о себе присылайте на [email protected].

PythonDjango
13 лет назад
Korolami
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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