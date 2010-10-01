Нужен Flash программист.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок216 просмотров
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Необходим Flah программист на доработку различных элементов (аудио- , видеоплееры, ленты и т.д), функционирующего портала (исправление багов, внедрение новых фич).

Оплата почасовая или за конкретные работы.

Требования

Знание технологии Action Script 2.

Наличие опыта в разработке аудио- , видеоплееров.

Жду предложений с указанием услуг и размера часовой оплаты.

13 лет назад
Pavlos
Павел 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов
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