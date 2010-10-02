Программист Bitrix на периодическую работу

Необходим Flah программист на доработку различных элементов (аудио- , видеоплееры, ленты и т.д), функционирующего портала (исправление багов, внедрение новых фич). Оплата почасовая или за конкретные работы. Требования Знание технологии Action Script 2. Наличие опыта в разработке аудио- , видеоплееров. Жду ...
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Для большого проекта на Битрикс нужен программист. Знание jQuery, ajax.
Обязанности – разработка компонентов.
Работа над компонентом предварительно оценивается в днях работы.
1 день = 1,5 т.р. Компонент – 1-3 дня.
Оплата по факту выполнения работы над компонентом.
В случае работы с flash надстройками – 1 час работы – 500 рублей.
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