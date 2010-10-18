Американская компания ищет команду разработчиков

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Американская компания с представительством в Киеве в связи с расширением собирается открыть несколько удаленных офисов в других городах Украины. Основной вид деятельности компании - разработка приложений электронной коммерции и систем управления предприятиями (CRM, ERP, EAM, CMMS).

Мы ищем группы разработчиков от 4 человек или харизматичных лидеров, способных в короткие сроки собрать команду хороших разработчиков.

Работа только в офисе. Возможен свободный график.

Мы предоставим:

- хороший офис;

- удобное рабочее место;

- официальное трудоустройство;

- соцпакет (оплата проезда в городском транспорте, оплата мобильной связи, оплачиваемый отпуск и больничные).

Что мы ожидаем от членов команды.

Профессиональные навыки:

- PHP, MySQL;

- HTML, CSS;

- JavaScript, опыт использования популярных фреймворков;

- хорошее понимание ООП;

- английский язык;

- UNIX/Linux и опыт работы с SVN приветствуется.

Личные качества:

- инициативность;

- умение работать в коллективе;

- самостоятельность;

- коммуникабельность.

- аккуратность;

- внимательность.

Предлождения присылайте только на электронный адрес [email protected]. Расскажите о себе и о своих профессиональных навыках. Над какими проектами работали, чего достигли.

13 лет назад
igorhimself
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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