Сайт финансового проекта - депозитария

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок443 просмотра

Здравствуйте!

Суть проекта - создается депозитарий, люди дают деньги, деньги работают - отсюда выгода.

Собственно смысл - депозиты - цель сайта - стимулировать людей на депозиты в WebMoney.

На сайте также можно приобрести Webmoney - оставить заявку на приобретение/продажу...

короче - WebmoneyBank

Разделы сайта:

главная, регламент, регистрация, операции по счету, ввод/вывод электронных валют

Дизайн - белый фон..

Логотип - на Ваш вкус - посолиднее? но просто.

В целом, нужен строгий, но при этом - яркий дизайн+верстка.

Цвета - фон - белый, далее - яркая строгость нам поможет.. минимализм.

Жду предложений.

17 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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