Доработать шапку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок391 просмотр

Дораотать Шапку т3 в приложение!

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$10
4 дня
Опять Радует душу своим талантом все качественно и в срок сделано спасибо тебе ана Рекомендую!
Еще раз приятно посотрудничали! Все супер! Рекомендую и другим фрилансерам этого заказчика. )

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

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