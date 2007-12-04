Дизайн крупного портала

Необходимо создание дизайна сайта для крупного интернет-проекта.

В работу входит создание общего шаблона для главной и внутренних страниц, отрисовка графических элементов-иконок, а также некоторые элементы флеш.

Если нам понравится работать с Вами, мы будем рады дальнейшему долгосрочному сотрудничеству, т.к. под нашим началом имеется множество проектов.

Если Вас заинтересует наше предложение, напишите мне, и я вышлю Вам ТЗ на дизайн.