Дизайн крупного портала

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки595 просмотров
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Необходимо создание дизайна сайта для крупного интернет-проекта.

В работу входит создание общего шаблона для главной и внутренних страниц, отрисовка графических элементов-иконок, а также некоторые элементы флеш.

Если нам понравится работать с Вами, мы будем рады дальнейшему долгосрочному сотрудничеству, т.к. под нашим началом имеется множество проектов.

Если Вас заинтересует наше предложение, напишите мне, и я вышлю Вам ТЗ на дизайн.

16 лет назад
maggyb
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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