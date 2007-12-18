Технический редизайн партнерского шопа от comfi

Нужно сделать технический редизайн шопа от партнерской программы http://affiliate.comfi.ru/ плюс все это установить на мой хостинг. Сам шоп ставится в два клика так как расчитан на не очень опытных пользователей.

То есть, нужно просто внести правку в дизайн которая не испортила бы юзабилити и сам вид шопа и при этом сделала его уникальным для поисковика. Особых изысков не требуется чисто техническая работа, нужно подвигать немного блоки, изменить пути и названия файловс картинками, вставить может пару картинок прозрачных, пустые ячейки таблиц, поменять стандартніе линки движка, вставить пару блоков адсенс и т.д.

Сам движок шопа и варианты исходных дизайнов можете взять на сайте партнерки после регистрации.

Образцы шопов

http://sample1.pushline.com/

http://sample2.pushline.com/

http://sample3.pushline.com/

http://sample5.pushline.com/

http://sample6.pushline.com/

http://sample7.pushline.com/

http://sample8.pushline.com/

http://sample9.pushline.com/

Орентируйтесь на 6,7,8,9 номера.