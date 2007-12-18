Технический редизайн партнерского шопа от comfi

Нужен шаблон под OSCommerce для интернет магазина мобильных телефонов - Nokia. Нужен не просто PSD файл, но шаблон, готовый для установки. Предлагайте стоимость и сроки пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать технический редизайн шопа от партнерской программы http://affiliate.comfi.ru/ плюс все это установить на мой хостинг. Сам шоп ставится в два клика так как расчитан на не очень опытных пользователей.
То есть, нужно просто внести правку в дизайн которая не испортила бы юзабилити и сам вид шопа и при этом сделала его уникальным для поисковика. Особых изысков не требуется чисто техническая работа, нужно подвигать немного блоки, изменить пути и названия файловс картинками, вставить может пару картинок прозрачных, пустые ячейки таблиц, поменять стандартніе линки движка, вставить пару блоков адсенс и т.д.
Сам движок шопа и варианты исходных дизайнов можете взять на сайте партнерки после регистрации.
Образцы шопов
Орентируйтесь на 6,7,8,9 номера.
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