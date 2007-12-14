Создание дизайна для сайта агентства недвижимости

Нужен качественный нешаблонный дизайн для автоматического обменного пункта. Icq: 313-425-873
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание дизайна для сайта недвижимости.
Вам предоставляется уже имеющийся логотип компании, пожелания по стилю и цветам. Подробное описание структуры сайта.
Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта
и на базе этого дизайна сделать внутреннюю (раздел с информацией), каталог объявлений о продаже покупке, макет подробной информации самого самого объявления. Несколько иконок навигации.
От Вас ожидается предоставление макета который после утверждения заказчиком и внесения поправок дорабатывается Вами до окончательного варианта.
Обязательно:
- наличие портфолио (желательно с примерами работ по недвижимости)
- выполнять договорённости в установленные сроки
- быть на связи.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2500
Необходимо создание дизайна сайта для крупного интернет-проекта. В работу входит создание общего шаблона для главной и внутренних страниц, отрисовка графических элементов-иконок, а также некоторые элементы флеш. Если нам понравится работать с Вами, мы будем рады ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется портальный дизайн. Тематика сайта - каталог компаний по роду деятельности (рубрикатор). Просто, легко и стильно.Закрыт16 лет назад
цвета: 1. жёлтый 2. чёрный логотип тоже нужно сделать название: "Первая промышленная группа" направления деятельности: - автокраны грузоподъёмностью до 100т; - коленчатые и телескопические автовышки; - колесные и гусеничные экскаваторы - бульдозеры - фронтальные и вилочные погрузчики - бетононасосы - автокомпрессоры - мотопомпы - низкорамные полуприцепы - тяжеловозы - самосвалы - ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $125
Нужен проф. дизайнер, желательно выполнявший подобные заказы. Аська, ссылка на портфолио...Завершен16 лет назад
Требуется выполнить проект по созданию дизайна к 3 сайтам (с версткой). Интересуют только талантливые мастера, шаблонный стиль не подходит. Бюджет - 50$ (возможно небольшое увеличение, при обоснованнии) Более подробно и в цифрах ) только по ICQ:496046Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Надо простой дизайн, графикой не перегружен. Из рисунков там надо только логотип, остальное грамотная верстка CSS.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать макет дизайна сайта строительной тематики (метизы).Завершен16 лет назад
- $70
Нужно в течении 2х дней нарисовать(громко сказано даже, скорее квадратики погонять) диз сайта партнерки. (основа вот - https://www.umaxlogin.com/switchdis.php ), + написать красиво текст. Предложения пишем здесь, сообщения в ICQ, меил и ПМ игнорирую.Закрыт16 лет назад
Сайт посвященный певице МакSим!Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт16 лет назад