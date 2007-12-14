Создание дизайна для сайта агентства недвижимости

Создание дизайна для сайта недвижимости.

Вам предоставляется уже имеющийся логотип компании, пожелания по стилю и цветам. Подробное описание структуры сайта.

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта

и на базе этого дизайна сделать внутреннюю (раздел с информацией), каталог объявлений о продаже покупке, макет подробной информации самого самого объявления. Несколько иконок навигации.

От Вас ожидается предоставление макета который после утверждения заказчиком и внесения поправок дорабатывается Вами до окончательного варианта.

Обязательно:

- наличие портфолио (желательно с примерами работ по недвижимости)

- выполнять договорённости в установленные сроки

- быть на связи.