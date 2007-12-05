Дизайн блога + интеграция в DLE

Требуется Дизайн сайта детской одежды с использованием Flash анимации. сайт должен быть из 3х страниц. О компании, Каталог, Контакты. програмист есть, нужен дизайн красивый. Нужен сайт что то вроде. http://www.sofija.com.pl/ Пишите цены контакты аська 279783420
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен легкий дизайн в светлых тонах ввиде блога, легкий потому что он будет перегружен графикой в контенте.
указывайте плиз в какое время в онлайне и цену за верстку и интеграцию
работаю без предоплаты.
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