Требуется доработать (или предложить свой) дизайн сайта (с версткой) с учетом некоторых требований: 1.Обязательное использование некоторых элементов 2.Использование определенной цветовой гаммы В последующем планируется создание еще 4 сайтов с похожим дизайном. Суть: фирма занимается фотографией, полиграфией, сканированием и оцифровкой. На ...
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