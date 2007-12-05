Дизайн для сайта недвижимости

для стандартного шаблона Orange от CMS Danneo (http://templates.danneo.ru/dn05/index.php?templates=Orange) нужна оригинальная "шапка" по тематике, посвященной недвижимости (как обычно, картинки типа красивых домиков, коттеджей, лесочек, солнце и тому прочее), оформленной в той же цветовой гамме, что и ...
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Нужно 2 варианта сайта недвижимости в сине-серых тонах.примерно как house74.ru. для каждого варианта главная страница, страница с отображением недвижимости, страница каталога компаний. подробнее при переписке. без верстки - 25$, с версткой - 40$.
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