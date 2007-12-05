Дизайн для сайта недвижимости

$40
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок196 просмотров
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Нужно 2 варианта сайта недвижимости в сине-серых тонах.примерно как house74.ru. для каждого варианта главная страница, страница с отображением недвижимости, страница каталога компаний. подробнее при переписке. без верстки - 25$, с версткой - 40$.

16 лет назад
sapfear
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Dzmitry
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-3)
16 лет назад
$40
Lennoks
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
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