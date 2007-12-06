Нужен дизайн для форума детской тематики

$600
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок300 просмотров
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Тематика форума - детские товары, дети, мамам о детях, обзоры детских товаров и игрушек, обзоры детских фильмов, театров, досуг с ребенком, детские товары со скидками и .т.д. и т.п.

Аудитория форума - жители Москвы и ближнего подмосковья, молодые родители, которые предпочитают пользоваться интернетом с целью получения практической информации о том что можно подарить ребенку, либо куда с ним сходить.

Стиль форума - на выбор дизайнера, но с учетом возраста посетителей (21-35 лет), т.е. относительно молодое поколение, яркие, четкие цвета, стиль быстрого движения жизни. Как вариант -можно попробовать смесь фото+мультяшки.

Функционал форума будет представлять нечто подобное - www.masik-club.ru главная страница со ссылками на основное тело форума.

Требуется - полноценный дизайн, включая логотип, иконки и т.д.

Есть человек, который будет встраивать Ваш дизайн и настраивать форум, от Вас - только креатифф

По оплате - проект стартует как некомерческий, явной платной рекламы на нем не будет. Поэтому, прошу Вас, господа дизайнеры, оценивать свою работу без доп.наценки на коммерческий проект. Сам я оцениваю стоимость данной работы от 15000руб.

Макеты прошу высылать на почту [email protected] или можно примеры прямо в тему. Ограничений по времени у меня нет, так как на носу новый год, и старт проекта уже опоздал к этой дате

icq 41 399 755

Леонид

16 лет назад
leonid_l
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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