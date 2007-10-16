Olga_Kurakina

Ольга Olga_Kurakina

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Профиль:

• дизайн сайтов

• айдентика (логотипы, фирменные стили, гайдлайны)

• баннеры(flash, gif)

• флеш-анимация

Я работаю по предоплате или через сервис "Сделка без риска" (free-lance.ru)

Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта, в среднем:

• Дизайн сайтов от 4 – 6 дней.

• Баннеры от 2 часов.

• Логотипы от 2 дней.

• Фирменный стиль от 1 недели.

Дизайн сайта
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Weblancer
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$400
10 баллов
16 лет назад
Flash-баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Шапка для сайта
Интересно,то что нужно, в поставленные сроки. Предложили сценарии, раскадровку, сделали анимацию, довели по требованию. Спасибо! будем сотрудничать и далее ;) Успехов!
Приятный человек, адекватный заказчик. Оплата в срок! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв