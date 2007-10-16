Профиль:
• дизайн сайтов
• айдентика (логотипы, фирменные стили, гайдлайны)
• баннеры(flash, gif)
• флеш-анимация
Я работаю по предоплате или через сервис "Сделка без риска" (free-lance.ru)
Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта, в среднем:
• Дизайн сайтов от 4 – 6 дней.
• Баннеры от 2 часов.
• Логотипы от 2 дней.
• Фирменный стиль от 1 недели.
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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Интересно,то что нужно, в поставленные сроки. Предложили сценарии, раскадровку, сделали анимацию, довели по требованию. Спасибо! будем сотрудничать и далее ;) Успехов!
Ответный отзыв
Приятный человек, адекватный заказчик. Оплата в срок! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!