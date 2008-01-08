Дизайн для DLE

Объявляется конкурс для соискателей на разработку дизайн-макета для сайта Компании. По результатам конкурса будет выбран исполнитель на проект (ориентировочной бюджет работ указан в тендере). Ваши конкурсные работы просьба направлять на адрес, указанный в конце предложения. Победителю ...
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