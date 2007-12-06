Юзабилити и дизайн торгово-информационного портала

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка186 просмотров
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Ищем дизайнера с опытом создания сайтов для СМИ, интернет-магазинов, информационных сайтов - для разработки юзабилити и дизайна торгово-информационного портала.

В случае успешного сотрудничества планируем работать постоянно (в будущем много подобных проектов).

16 лет назад
xuhen
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
aminis
Андрей 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1000
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