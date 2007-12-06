Необходима разработка серии дизайнов казино

Выполнение по ТЗ и в оговоренный срок, тематики обсуждаем.

Темплэйт приатачен.

Если договоримся по условиям будем работать долго, готов брать по 2-3 дизайна в месяц

на протяжении года. Оплата сразу.

Требования к дизайну

Дизайн должен быть спроектирован с учетом разрешения экрана минимум 800

пикселей по ширине, и быть нормально просматриваемым с бОльшим разрешением

экрана. Дизайн должен быть сверстан с максимальным использованием CSS.

В CSS-stylesheet должны быть предусмотрены классы для элементов сайта, таких

как заголовки, тексты, кнопки, ссылки, для использования нами в области

контента.

Дизайн должен иметь хедер и футер.

В хедере должен быть расположен бокс для логина и регистрации: поле для ввода

логина, поле для ввода пароля, кнопка вход. ссылка «забыли пароль?», ссылка на

регистрацию для новых пользователей. Этот бокс должен быть оформлен так, чтобы

мы могли легко его скрыть либо при помощи цсс, либо просто исключив

соответствующий участок кода. При этом визуальное оформление хедера не должно

от этого никак пострадать.

У дизайна должно быть горизонтальное меню в хедере (в нижней части). При

верстке следует учесть возможность того, что мы в процессе использования

дизайна сможем корректировать состав пункт меню, и меню при этом будет

изменяться по ширине (в пределах ширины хедера) т.е. не привязывать дизайн к

конкретному списку элементов меню.

В хедере должно быть выделено место под флажки для переключения языка. Надо

учесть, что количество флажков может потом нами меняться от нуля до 5.

В хедере должно быть расположено название казино крупными буквами (пример см.

russiancasino.ru). При этом следует учесть, что название может изменяться,

поэтому название казино может быть выполнено в виде флэш-объекта с параметром,

содержащим текстовое значение — название казино. Флэш-объект должен принять

параметр и графически отобразить текст.

Область контента должна быть расположена под хедером и над футером, хедер и

футер на область контента не должны залезать. Область контента может быть

разбита на три колонки (пример см. russiancasino.ru), а может быть единой, без

разбития, и возможность такого выбора должна быть учтена при верстке.

При начале работы мы смотрим на предлагаемый макет дизайна. Если нам нравится,

то макет детализируется и при учете всех требований переходим к верстке. На

выходе мы должны получить сверстанный набор в html/css/js/картинки/флэшки +

исходники графических материалов. Если это флэш-объект, то .fla (и все

сопутствующие файлы), если это графический объект, то .psd.

Примерный контент и лэйаут можно увидеть в приаттаченном архиве, но надо

учитывать, что это именно "сэмпл".