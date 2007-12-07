Дизайн главной страницы

$40
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки132 просмотра
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Требуется нарисовать дизайн главной страницы для будущего сайта on-reg.ru, все исходные данные и формат нужно будет взять с сайта autoreg.su, который тоже принадлежит нам. Все должно быть в формате autoreg.su (это размер изображении и формат расположения изображении на странице.)

Требуется качественная работа, студентов и школьников прошу не беспокоить, только серьезных и талантливы! Цена 1000 р., не больше! Вслучае если вы сделаете работу только чтобы получить деньги, то я вынужден буду вам отказать! НЕ КОНКУРС.

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
fenix_art
Иван 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
Профессионально и качествнно, как и требовалось! Рекомендую всем, даже в серьезных организациях нет таких талантливых дизайнеров, поверьте, я это испытал на опыте! Благодарю за работу, тем более не дорого взяли! Такой талант один на миллион! :-)
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