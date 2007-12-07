Выполнение по ТЗ и в оговоренный срок, тематики обсуждаем. Темплэйт приатачен. Если договоримся по условиям будем работать долго, готов брать по 2-3 дизайна в месяц на протяжении года. Оплата сразу. Требования к дизайну Дизайн должен быть спроектирован с учетом разрешения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать дизайн главной страницы для будущего сайта on-reg.ru, все исходные данные и формат нужно будет взять с сайта autoreg.su, который тоже принадлежит нам. Все должно быть в формате autoreg.su (это размер изображении и формат расположения изображении на странице.)
Требуется качественная работа, студентов и школьников прошу не беспокоить, только серьезных и талантливы! Цена 1000 р., не больше! Вслучае если вы сделаете работу только чтобы получить деньги, то я вынужден буду вам отказать! НЕ КОНКУРС.
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