Требуется нарисовать дизайн главной страницы для будущего сайта on-reg.ru, все исходные данные и формат нужно будет взять с сайта autoreg.su, который тоже принадлежит нам. Все должно быть в формате autoreg.su (это размер изображении и формат расположения изображении на странице.)

Требуется качественная работа, студентов и школьников прошу не беспокоить, только серьезных и талантливы! Цена 1000 р., не больше! Вслучае если вы сделаете работу только чтобы получить деньги, то я вынужден буду вам отказать! НЕ КОНКУРС.