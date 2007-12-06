Сделать редизайн сайта сильно ничего не меняя

Есть сайт

текущий дизайн сделан на div,

ссылку дам в личку

необходимо сделать его редизайн, так чтобы все стало чуть поярче не узнаваемо.

т.е идеальный вариант, разобраться с текущим дизайном какими классами он образован и внеся минимум изменений в html код страницы , изменяя только css файлы и картинки

получить что-то новенькое, неузноваемое

бюджет не такой большой, но вполне приличный.

пишите в личку