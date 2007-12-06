Сделать редизайн сайта сильно ничего не меняя

Ищем дизайнера с опытом создания сайтов для СМИ, интернет-магазинов, информационных сайтов - для разработки юзабилити и дизайна торгово-информационного портала. В случае успешного сотрудничества планируем работать постоянно (в будущем много подобных проектов).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт
текущий дизайн сделан на div,
ссылку дам в личку
необходимо сделать его редизайн, так чтобы все стало чуть поярче не узнаваемо.
т.е идеальный вариант, разобраться с текущим дизайном какими классами он образован и внеся минимум изменений в html код страницы , изменяя только css файлы и картинки
получить что-то новенькое, неузноваемое
бюджет не такой большой, но вполне приличный.
пишите в личку
- Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $40
Требуется нарисовать дизайн главной страницы для будущего сайта on-reg.ru, все исходные данные и формат нужно будет взять с сайта autoreg.su, который тоже принадлежит нам. Все должно быть в формате autoreg.su (это размер изображении и формат ...Завершен16 лет назад
- $250
Выполнение по ТЗ и в оговоренный срок, тематики обсуждаем. Темплэйт приатачен. Если договоримся по условиям будем работать долго, готов брать по 2-3 дизайна в месяц на протяжении года. Оплата сразу. Требования к дизайну Дизайн должен быть спроектирован с учетом разрешения ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется создание красивого дизайна *легкого и воздушного* для сайта парфюмерной направленности и его привязка к DLE (шаблон).Завершен16 лет назад
- $500
Объявляется конкурс для соискателей на разработку дизайн-макета для сайта Компании. По результатам конкурса будет выбран исполнитель на проект (ориентировочной бюджет работ указан в тендере). Ваши конкурсные работы просьба направлять на адрес, указанный в конце предложения. Победителю ...Дизайн сайтов9 исполнителейЗакрыт16 лет назад
Требуется доработать (или предложить свой) дизайн сайта (с версткой) с учетом некоторых требований: 1.Обязательное использование некоторых элементов 2.Использование определенной цветовой гаммы В последующем планируется создание еще 4 сайтов с похожим дизайном. Суть: фирма занимается фотографией, полиграфией, сканированием и оцифровкой. На ...Закрыт16 лет назад
- $50
Задание в ТЗЗавершен16 лет назад
- $600
Тематика форума - детские товары, дети, мамам о детях, обзоры детских товаров и игрушек, обзоры детских фильмов, театров, досуг с ребенком, детские товары со скидками и .т.д. и т.п. Аудитория форума - жители Москвы и ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
1. Обновить дизайн сайта. Необходим дизайн, просто и со вкусом.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $700
Дизайн сайта многопрофильной холдинговой группы, занимающейся производством промышленной тары, автокомпонентов и.т.д. Дизайн включает отдельно главную и внутренние страницы, с элементами flash Необходим сам дизайн+ верстка, желательно под Joomla. Образцы продукции на www.sedon.ru , сам сайт будет полностью переписываться ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт16 лет назад