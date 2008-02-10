Дизайн персонального сайта

Дизайн сайтовЗавершен45 заявок382 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн сайта “Сделано в Украине” – по своей сути персональный сайт-программиста.

тз по запросу в личку.

---

не пшите мне в аську, я ценю и ваше и свое время.

оставьте свои контакты и ссылку на портфолио, если меня заинтресует я не пройду мимо.

16 лет назад
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ider_Ins
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Работа проделана на черезвычайно класном уровне! я мега доволен
  • Похожие заказы

  • Легкий дизайн

    Нужно поменять полностью дизайн сайта npointeragro.ru Можно использовать шаблоны, но только нормальные. Делаете одну страницу - показываете - нравится - работаем дальше. дорого не прелогать. Если что-то нормальное получится - займемся и остальным. Спасибо. 338704740 аська.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простой дизайн для сайта

    Нужно сделать дизайн для некоммерческого сайта, тематика сайта - примеры кода на различных языках программирования. Дизайн желательно простой, не перегруженный лишними элементами, ну соответственно симпатичный(это конечно уже вашего вкуса, иначе бы к вам не обращался =)), ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта под движок

    Требуется создание красивого дизайна для XXX сайта и его привязки к DLE (шаблон), можно и без верстки только дизайн Все материалы сайта будут бесплатными так как закачаны на файлообменики Предложение рассматриваются , цена и сроки!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка дизайна около 30 сайтов

    Я просматриваю по заказу вопрос дизайна сайтов. Cms еще не определена, возможно это будут NetCat, Bitrix, либо что-то бесплатное (OpenSource). Хотелось бы получить от Вас своеобразное предложение о ценах, сроках, форме оплаты. Направления сайтов: работа (вакансии, резюме), ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн+вёрстка сайта о бронежилетах

    $20

    Необходимо нарисовать и разверстать дизайн для тематического сайта о бронежилетах. меню: - главная - о бронежилетах - применение - каталог - контакты - реклама HTML вёрстка подойдёт табличная.

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интерфейса софта

    Необходим дизайн интерфейса софта в стиле виндовс виста желательно. Чтобы создавалось впечатление что ПО является частью Windows, однако должно все-таки иметь особенности и навороты, которые избавят нас от претензий со стороны microsoft по поводу копирайтов. Так же к ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать редизайн сайта сильно ничего не меняя

    $250

    Есть сайт текущий дизайн сделан на div, ссылку дам в личку необходимо сделать его редизайн, так чтобы все стало чуть поярче не узнаваемо. т.е идеальный вариант, разобраться с текущим дизайном какими классами он образован и внеся минимум изменений ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Юзабилити и дизайн торгово-информационного портала

    $2500

    Ищем дизайнера с опытом создания сайтов для СМИ, интернет-магазинов, информационных сайтов - для разработки юзабилити и дизайна торгово-информационного портала. В случае успешного сотрудничества планируем работать постоянно (в будущем много подобных проектов).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $40

    Требуется нарисовать дизайн главной страницы для будущего сайта on-reg.ru, все исходные данные и формат нужно будет взять с сайта autoreg.su, который тоже принадлежит нам. Все должно быть в формате autoreg.su (это размер изображении и формат ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад