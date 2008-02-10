Дизайн персонального сайта

Необходимо сделать дизайн сайта “Сделано в Украине” – по своей сути персональный сайт-программиста.

тз по запросу в личку.

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не пшите мне в аську, я ценю и ваше и свое время.

оставьте свои контакты и ссылку на портфолио, если меня заинтресует я не пройду мимо.