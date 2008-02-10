Арт-директор и учредитель дизайн-бюро «make».
Как дизайнер и худ.руководитель имею причастость
к появлению на свет 97 сайтов,
29 логотипов и фирменных стилей,
11 интерфейсов.
Среди работ нашего бюро есть
длительные проекты для таких компаний,
как Яндекс, Canon, Yamaha Motors, Pulsar, Sunbay, Ореанда.
Люблю сложные вещи делать простыми.
Что можно посмотреть?
www.make.com.ua — выкладка самых свежих работ
www.make.com.ua/light/all/ — полный список проектов, идет наполнение
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Работа проделана на черезвычайно класном уровне! я мега доволен