Ider_Ins

Павел Колодяжный Ider_Ins

 
44 годаУкраина/Симферополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Арт-директор и учредитель дизайн-бюро «make».

Как дизайнер и худ.руководитель имею причастость

к появлению на свет 97 сайтов,

29 логотипов и фирменных стилей,

11 интерфейсов.

Среди работ нашего бюро есть

длительные проекты для таких компаний,

как Яндекс, Canon, Yamaha Motors, Pulsar, Sunbay, Ореанда.

Люблю сложные вещи делать простыми.

Что можно посмотреть?

www.make.com.ua — выкладка самых свежих работ

www.make.com.ua/light/all/ — полный список проектов, идет наполнение

Отзывы заказчиков
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Дизайн персонального сайта
Работа проделана на черезвычайно класном уровне! я мега доволен