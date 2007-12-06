Разработка дизайна около 30 сайтов

Необходим дизайн интерфейса софта в стиле виндовс виста желательно. Чтобы создавалось впечатление что ПО является частью Windows, однако должно все-таки иметь особенности и навороты, которые избавят нас от претензий со стороны microsoft по поводу копирайтов. Так же к ...