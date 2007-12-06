Дизайн+вёрстка сайта о бронежилетах

Необходим дизайн интерфейса софта в стиле виндовс виста желательно. Чтобы создавалось впечатление что ПО является частью Windows, однако должно все-таки иметь особенности и навороты, которые избавят нас от претензий со стороны microsoft по поводу копирайтов. Так же к ...
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Необходимо нарисовать и разверстать дизайн для тематического сайта о бронежилетах.
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HTML вёрстка подойдёт табличная.
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