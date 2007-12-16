Дизайн сайта под движок

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок260 просмотров
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Требуется создание красивого дизайна для XXX сайта и его привязки к DLE (шаблон), можно и без верстки только дизайн

Все материалы сайта будут бесплатными так как закачаны на файлообменики

Предложение рассматриваются , цена и сроки!

Дизайн сайта
16 лет назад
nargiz
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
16 лет назад
$60
3 дня
Я очень доволен работой, сделал всё в срок, как и обещал, предлагал много вариантов пока мне не понравилось и переделывал всё то, что мне не нравилось без вопросов, очень приятный в общение человек. Буду и дальше с ним сотрудничать!
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