Простой дизайн для сайта

Нужно сделать дизайн для некоммерческого сайта, тематика сайта - примеры кода на различных языках программирования.

Дизайн желательно простой, не перегруженный лишними элементами, ну соответственно симпатичный(это конечно уже вашего вкуса, иначе бы к вам не обращался =)), желательно выдержанный в стилистике веб 2.0. Если приводить конкретные примеры, понравился дизайн аналогичного англоязычного сайта http://snippets.dzone.com/.

Что бы хотелось увидеть в дизайне - шапка(будет находиться название + логотип + лозунг), основная часть, где будет идти основной содержимое сайта(см http://snippets.dzone.com/), рубрикатор(