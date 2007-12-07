Разработка корпоративного сайта

Необходимо сделать дизайн сайта “Сделано в Украине” – по своей сути персональный сайт-программиста. тз по запросу в личку. --- не пшите мне в аську, я ценю и ваше и свое время. оставьте свои контакты и ссылку на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под ключ. Обязательные требования - наличие CMS, использование флэш с альтернативными изображениями (наличие 3D флэш), выдающийся дизайн. ТЗ прилагается.
Местоположение исполнителя - Россия, опыт работы не менее 1 года.
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