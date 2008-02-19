Под ключ. Обязательные требования - наличие CMS, использование флэш с альтернативными изображениями (наличие 3D флэш), выдающийся дизайн. ТЗ прилагается. Местоположение исполнителя - Россия, опыт работы не менее 1 года.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта est-mnenie.ru. Это web 2.0 проект поэтому особое внимание нужно уделить юзабилити и интерфейсу - графическая часть должна быть лаконичной. (Ранее это был otklik.info)
На данный момент сайт наполнен информацией хотя и в самом начальном виде, рассматривать текущее исполнение сайте не как дизайн, а как набор данных и функций. Часть функций еще будет реализована.
Страницы дизайн которых основной:
страница со списком объектов
страница объекта
диалог добавления отзыва и объекта
страница пользователя
главная страница (заметьте не на первом месте)
другие страницы (о проекте, отзыв на отдельной странице и т.п.)
Кроме того нужно нарисовать иконки для оценки объектов, думаю что хорошим вариантом будут жесты (большой палец вверх, вниз, открытая горизонтальная ладонь , и т.п.) жест - большой палец вверх думаю можно использовать как favicon и возможно лого.
--
Работы по дизайну много, а бюджет не большой поэтому в качестве дополнения предлагаем небольшой опцион (10%-15%) на год при условии весомого вклада в разработку сайта
Расчитываем на долгосрочное сотрудничество и партнерские отношения.
- Похожие заказы
- $2000Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта “Сделано в Украине” – по своей сути персональный сайт-программиста. тз по запросу в личку. --- не пшите мне в аську, я ценю и ваше и свое время. оставьте свои контакты и ссылку на ...Завершен16 лет назад
Нужно поменять полностью дизайн сайта npointeragro.ru Можно использовать шаблоны, но только нормальные. Делаете одну страницу - показываете - нравится - работаем дальше. дорого не прелогать. Если что-то нормальное получится - займемся и остальным. Спасибо. 338704740 аська.Завершен16 лет назад
Нужно сделать дизайн для некоммерческого сайта, тематика сайта - примеры кода на различных языках программирования. Дизайн желательно простой, не перегруженный лишними элементами, ну соответственно симпатичный(это конечно уже вашего вкуса, иначе бы к вам не обращался =)), ...Завершен16 лет назад
Требуется создание красивого дизайна для XXX сайта и его привязки к DLE (шаблон), можно и без верстки только дизайн Все материалы сайта будут бесплатными так как закачаны на файлообменики Предложение рассматриваются , цена и сроки!Завершен16 лет назад
Я просматриваю по заказу вопрос дизайна сайтов. Cms еще не определена, возможно это будут NetCat, Bitrix, либо что-то бесплатное (OpenSource). Хотелось бы получить от Вас своеобразное предложение о ценах, сроках, форме оплаты. Направления сайтов: работа (вакансии, резюме), ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Разработать шаблон Joomla для сайта хостинг компании. Шаблон должен быть уникальным, но в тоже время без излишеств. Портфолио с дизайнами на данную тему обязателен.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать и разверстать дизайн для тематического сайта о бронежилетах. меню: - главная - о бронежилетах - применение - каталог - контакты - реклама HTML вёрстка подойдёт табличная.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходим дизайн интерфейса софта в стиле виндовс виста желательно. Чтобы создавалось впечатление что ПО является частью Windows, однако должно все-таки иметь особенности и навороты, которые избавят нас от претензий со стороны microsoft по поводу копирайтов. Так же к ...Закрыт16 лет назад
- $250
Есть сайт текущий дизайн сделан на div, ссылку дам в личку необходимо сделать его редизайн, так чтобы все стало чуть поярче не узнаваемо. т.е идеальный вариант, разобраться с текущим дизайном какими классами он образован и внеся минимум изменений ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад