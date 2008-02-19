Дизайн сайта est-mnenie

$500
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки414 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта est-mnenie.ru. Это web 2.0 проект поэтому особое внимание нужно уделить юзабилити и интерфейсу - графическая часть должна быть лаконичной. (Ранее это был otklik.info)

На данный момент сайт наполнен информацией хотя и в самом начальном виде, рассматривать текущее исполнение сайте не как дизайн, а как набор данных и функций. Часть функций еще будет реализована.

Страницы дизайн которых основной:

страница со списком объектов

страница объекта

диалог добавления отзыва и объекта

страница пользователя

главная страница (заметьте не на первом месте)

другие страницы (о проекте, отзыв на отдельной странице и т.п.)

Кроме того нужно нарисовать иконки для оценки объектов, думаю что хорошим вариантом будут жесты (большой палец вверх, вниз, открытая горизонтальная ладонь , и т.п.) жест - большой палец вверх думаю можно использовать как favicon и возможно лого.

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Работы по дизайну много, а бюджет не большой поэтому в качестве дополнения предлагаем небольшой опцион (10%-15%) на год при условии весомого вклада в разработку сайта

Расчитываем на долгосрочное сотрудничество и партнерские отношения.

Дизайн сайта
16 лет назад
neolp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
eugeniyn
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$500
Отличный дизайнер, внимательно отнесся к задаче, сделал все на высоком уровне, притом сделал, по моему, больше, чем я должен был ожидать. По ходу работы прислал десятки мегабайтов эскизов... учел многие из моих замечаний и убедил не делать некторые из предложенных мной глупостей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рекомендую как отличного заказчика.
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