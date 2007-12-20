Ресторан с итальянской кухней

$170
Дизайн сайтовЗавершен48 заявок415 просмотров
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Уважаемые господа!

Требуется дизайн сайта для ресторана с итальянской кухней. Полностью итальянский стиль. Использование зеленого, белого и красного цветов, как на флаге Италии.

Вот попробывал накопать более-менее хорошие дизайны сайтов ресторанов:

http://argo-hotel.com.ua/en/kafe/

http://www.anticomartini.com/index.html

http://leroy.com.ua/ukr/about/index.htm

http://www.kolesovremeni.ru/

Подходящего дизайна в вышеперечисленном списке нету, но это было самое лучшее, что мне удалось сегодня найти. Мне же нужен дийзайн красивее, чем выше указанные!!!

Дополнительные требования и пожелания к дизайну во время работы.

16 лет назад
Rembo
Украина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$170
Отличная работа! Все сделано в указанные сроки. Хорошая фантазия. Работа и все доработки делались оперативно. Всем нуждающимся в положительном результате - обращаться к нему!
Отличный человек, очень приятен в общении и грамотно строит задачу перед исполнителем. Отвечал быстро и четко на вопросы. Вовремя оплатил предоплату и остальную сумму за проект. Очень надеюсь ещё поработать с Павлом. Искренни желаю всем исполнителем таких заказчиков как Павел.
defart4
De Art 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$160
Не серьезно отнесся к срочному заказу. Во время не сделал. На следующий день предоставил дизайн, который и дизайном толком не назовешь и после слов "я скоро" пропал.
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