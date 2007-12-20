Ресторан с итальянской кухней

Уважаемые господа!

Требуется дизайн сайта для ресторана с итальянской кухней. Полностью итальянский стиль. Использование зеленого, белого и красного цветов, как на флаге Италии.

Вот попробывал накопать более-менее хорошие дизайны сайтов ресторанов:

http://argo-hotel.com.ua/en/kafe/

http://www.anticomartini.com/index.html

http://leroy.com.ua/ukr/about/index.htm

http://www.kolesovremeni.ru/

Подходящего дизайна в вышеперечисленном списке нету, но это было самое лучшее, что мне удалось сегодня найти. Мне же нужен дийзайн красивее, чем выше указанные!!!

Дополнительные требования и пожелания к дизайну во время работы.