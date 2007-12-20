Ресторан с итальянской кухней

Нужен профессиональный дизайн сайта недвижимости house74.ru. Дизайн на усмотрение исполнителя. Желающие принять участие в тендере! Просим вас выполнить начальный набросок сроком до среды 12,12,07. После этого будет выбран исполнитель на полную прорисовку дизайна - там ...
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Уважаемые господа!
Требуется дизайн сайта для ресторана с итальянской кухней. Полностью итальянский стиль. Использование зеленого, белого и красного цветов, как на флаге Италии.
Вот попробывал накопать более-менее хорошие дизайны сайтов ресторанов:
http://argo-hotel.com.ua/en/kafe/
http://www.anticomartini.com/index.html
http://leroy.com.ua/ukr/about/index.htm
Подходящего дизайна в вышеперечисленном списке нету, но это было самое лучшее, что мне удалось сегодня найти. Мне же нужен дийзайн красивее, чем выше указанные!!!
Дополнительные требования и пожелания к дизайну во время работы.
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