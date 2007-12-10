Раскодировать javascript файл

Здравствуйте, уважаемые веб-дизайнеры. Нам нужен крутой макет дизайна сайта строительной фирмы. Настолько крутой, чтоб был сравним с работами студии ALTEIN: www.neftemodul.ru www.ak-ekb.ru www.bordoural.ru От кандидатов хотелось бы получить следующую информацию: 1. ФИО 2. ссылки на сайты, дизайн которых был Вами создан 3. Номер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Removed
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать графику для дизайна сайта работающего на новом движке loveplanet.ru цена договорная предложеня в асю 450-025-165 или на почту [email protected]Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется выполнить проект по созданию дизайна к 3 сайтам (с версткой). CMS - Seditio. Не шаблонный стиль! Бюджет - 50$ на каждый. Более подробно только по ICQ :49 60 46Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработать дизайн интернет магазина бижутерии. Подробности на мылоЗавершен16 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн сайта est-mnenie.ru. Это web 2.0 проект поэтому особое внимание нужно уделить юзабилити и интерфейсу - графическая часть должна быть лаконичной. (Ранее это был otklik.info) На данный момент сайт наполнен информацией хотя и в ...Завершен16 лет назад
- $2000
Под ключ. Обязательные требования - наличие CMS, использование флэш с альтернативными изображениями (наличие 3D флэш), выдающийся дизайн. ТЗ прилагается. Местоположение исполнителя - Россия, опыт работы не менее 1 года.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта “Сделано в Украине” – по своей сути персональный сайт-программиста. тз по запросу в личку. --- не пшите мне в аську, я ценю и ваше и свое время. оставьте свои контакты и ссылку на ...Завершен16 лет назад
Нужно поменять полностью дизайн сайта npointeragro.ru Можно использовать шаблоны, но только нормальные. Делаете одну страницу - показываете - нравится - работаем дальше. дорого не прелогать. Если что-то нормальное получится - займемся и остальным. Спасибо. 338704740 аська.Завершен16 лет назад
Нужно сделать дизайн для некоммерческого сайта, тематика сайта - примеры кода на различных языках программирования. Дизайн желательно простой, не перегруженный лишними элементами, ну соответственно симпатичный(это конечно уже вашего вкуса, иначе бы к вам не обращался =)), ...Завершен16 лет назад
Требуется создание красивого дизайна для XXX сайта и его привязки к DLE (шаблон), можно и без верстки только дизайн Все материалы сайта будут бесплатными так как закачаны на файлообменики Предложение рассматриваются , цена и сроки!Завершен16 лет назад