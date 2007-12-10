Книжный магазин

Нужно доработать шаблон для netcat и выводить туда данные от nutch. передавать запросы в nutch из netcat. Нужен спец по nutch, нужен специалист-программист для netcat чтобы скрестить netcat и nutch.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн и последующая верстка страницы поиска нужной книги с помощью сенсорного монитора.
Необходимо предусмотреть:
1. Домашняя страница (новости, рубрики товаров, топ-лист продаж, клуб покупателей, реклама)
2. Форма поиска
3. Виртуальная клавиатуры полная (без смены регистра, но с переключением латиница/кириллица) и цифровая (только цифры).
Cтраница не должна превышать размера экрана (без скроллинга ни по вертикали, ни горизонтали). В каждом разделе своё управление пролистыванием путем нажатия на соотвтетствующую кнопку (вверх/вниз).
Кнопки управления должны быть размером не менее 70*70px.
Разрешение экрана не менее 1024х768
Буду признателен за эскиз или предложение по оформлению в текстовом виде.
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