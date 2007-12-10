Книжный магазин

Дизайн и последующая верстка страницы поиска нужной книги с помощью сенсорного монитора.

Необходимо предусмотреть:

1. Домашняя страница (новости, рубрики товаров, топ-лист продаж, клуб покупателей, реклама)

2. Форма поиска

3. Виртуальная клавиатуры полная (без смены регистра, но с переключением латиница/кириллица) и цифровая (только цифры).

Cтраница не должна превышать размера экрана (без скроллинга ни по вертикали, ни горизонтали). В каждом разделе своё управление пролистыванием путем нажатия на соотвтетствующую кнопку (вверх/вниз).

Кнопки управления должны быть размером не менее 70*70px.

Разрешение экрана не менее 1024х768

Буду признателен за эскиз или предложение по оформлению в текстовом виде.