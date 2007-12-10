Макет + вёрстка - опт.

Уважаемые господа! Требуется дизайн сайта для ресторана с итальянской кухней. Полностью итальянский стиль. Использование зеленого, белого и красного цветов, как на флаге Италии. Вот попробывал накопать более-менее хорошие дизайны сайтов ресторанов: http://argo-hotel.com.ua/en/kafe/ http://www.anticomartini.com/index.html http://leroy.com.ua/ukr/about/index.htm http://www.kolesovremeni.ru/ Подходящего дизайна в вышеперечисленном списке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека кто готов рисовать макеты + верстать их.
Оставляйте контакты, портфолио и примерные цены.
Тематика сайтов разнообразная, заказов много.
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