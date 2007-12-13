Дизайн vbulletin 3.6.8

Вежливый и приятный в общении человек. После показа макета, одобрил и сразу перевел оговоренную ранее предоплату, а потом и остаток. С этим человеком можно быть спокойным. Если ваша работа ему понравится, то и с оплатой проблем не будет. Рекомендую.