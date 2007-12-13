Дизайн vbulletin 3.6.8

Нужно доработать шаблон для netcat и выводить туда данные от nutch. передавать запросы в nutch из netcat. Нужен спец по nutch, нужен специалист-программист для netcat чтобы скрестить netcat и nutch.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть коммерческая версия vbulletin 3.6.8, нужно сделать для нее дизайн в стиле forum.searchengines.ru
Ищется специалист, который не только умеет рисовать, но и разбирается в данном скрипте, чтобы на перспективу вносить какие-либо доработки в скрипт. Портфолио естественно интересно по теме скрипта.
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